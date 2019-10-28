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28 октября • обновлено в 15:37
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"Стыдно за тебя!" MARUV возмутила сеть выступлением на "Танцях з зірками"

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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) вернулась на проект "Танці з зірками". Артистка не только стала ведущей балкона, но и спела свой хит "Siren Song", с которым победила в Национальном отборе на Евровидение.

Не всем пользователям сети понравилось выступление артистки. Многие назвали его слишком вульгарным и обратили внимание на то, что шоу смотрят дети. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале проекта.

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

telegid.com

Новости
Участнице "Танців з зірками" стало плохо в прямом эфире

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Скриншот из видео

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Скриншот из видео

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Скриншот из видео

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Скриншот из видео

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Скриншот из видео

"Ну что это за танец?", "Ну вас не только взрослые смотрят, но и дети. Maruv не лучший пример", "Все круто, но Maruv не ведущая. Противно было слушать", "Maruv, стыдно за тебя", - пишут в сети.

'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'
'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'
'Стыдно за тебя!' MARUV возмутила сеть выступлением на 'Танцях з зірками'

Напомним, MARUV покинула шоу в пятом эфире. Певица получила наименьшее количество баллов. В сети негативно отреагировали на выступление певицы и сочли ее танец слишком вульгарным.

Ранее, MARUV выступила против введения новых правил Нацотбора на Евровидение в Украине. Артистка прокомментировала пункт о запрете участвовать в конкурсе тем, кто выступал в РФ, заявив, что "это плохо для развития музыки и в целом для творческой личности".

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Тема
Танцы со звездами
Персона
MARUV
Тег
Танці з зірками
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз нашел кое как троих упоротых да то один из них 11 минут как зарегился))
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