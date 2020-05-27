"Стыдно за них!" Жена актера из РФ осудила звезд, которые жалуются на безденежье
Жена народного артиста России Бориса Щербакова актриса Татьяна Бронзова высказалась об актерах, которые жалуются на свое финансовое состояние из-за карантина.
В частности, в комментарии изданию "Комсомольская правда" Бронзова прокомментировала слова вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной, которая заявляла, что сидит без денег.
"Людмила Поргина – заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда. Когда актеры жалуются на безденежье, мне за них стыдно. Очень неловко все это слышать. Но самое удивительное, что не только артисты театра, которые остались без спектаклей и съемок, без подработок, но "звезды" шоу-бизнеса стали жаловаться на потерю дохода! Кто-то даже написал, что еле сводит концы с концами. При этом некоторые из них живут в дорогущих особняках, у кого-то вилла в Швейцарии... В этой ситуации рассказывать о том, как они почти голодают, стыдно! Тот случай, когда миллионеру не хватает еще одного миллиона", – сказала Бронзова.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 71-летняя российская артистка и вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о финансовых трудностях.