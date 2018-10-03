"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото

Российскую балерину Анастасию Волочкову пристыдили из-за нового фото в мини-платье. Наряд артистки в сети посчитали слишком откровенным.

Снимком балерина поделилась на своей странице в Facebook. Она сфотографировалась в массажном салоне. Фанаты принялись обсуждать, не слишком ли провокационно выглядит платье Волочковой, учитывая ее возраст, и оказались практически единодушны.

"В этом платье фигура оставляет желать лучшего, пропорций нет, платье удлинить будет лучше выглядеть, а сейчас", "Стыдно даже дома так ходить. Ну правда! Ну вам уже все пишут и толку ноль", пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео.