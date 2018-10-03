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СпортLady

"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото

1.6тЧитать материал на украинском

Российскую балерину Анастасию Волочкову пристыдили из-за нового фото в мини-платье. Наряд артистки в сети посчитали слишком откровенным.

Снимком балерина поделилась на своей странице в Facebook. Она сфотографировалась в массажном салоне. Фанаты принялись обсуждать, не слишком ли провокационно выглядит платье Волочковой, учитывая ее возраст, и оказались практически единодушны.

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"В этом платье фигура оставляет желать лучшего, пропорций нет, платье удлинить будет лучше выглядеть, а сейчас", "Стыдно даже дома так ходить. Ну правда! Ну вам уже все пишут и толку ноль", пишут в сети.

"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото
"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото
"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото
"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото
"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото
"Стыдно!" Волочкова опозорилась пошлым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова вызвала отвращение фанатов новым видео.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
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