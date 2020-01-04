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4 января • обновлено в 03:27
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"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото

1.1т
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Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, поделилась соблазнительными фото.

На снимках, которые были опубликованы на странице в Instagram, актриса показала ягодицы на камеру.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

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Так, на фотографиях Лиза похвасталась аппетитными формами в облегающих шортах. Образ завершал короткий белый топ и красная панамка.

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

Лиза Василенко

Лиза Василенко

Instagram @elizabethvasilenko

Однако некоторые поклонники раскритиковали горячие кадры Василенко, заявив, что актриса потеряла стыд.

"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото
"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
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