"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото

Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, поделилась соблазнительными фото.

На снимках, которые были опубликованы на странице в Instagram, актриса показала ягодицы на камеру.

Лиза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Так, на фотографиях Лиза похвасталась аппетитными формами в облегающих шортах. Образ завершал короткий белый топ и красная панамка.

Лиза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Лиза Василенко Instagram @elizabethvasilenko

Однако некоторые поклонники раскритиковали горячие кадры Василенко, заявив, что актриса потеряла стыд.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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