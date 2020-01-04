"Стыд отсутствует!" Звезда "Школы" нарвалась на критику из-за пикантного фото

Звезда украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы, поделилась соблазнительными фото.
На снимках, которые были опубликованы на странице в Instagram, актриса показала ягодицы на камеру.
Лиза Василенко
Instagram @elizabethvasilenko
Так, на фотографиях Лиза похвасталась аппетитными формами в облегающих шортах. Образ завершал короткий белый топ и красная панамка.
Лиза Василенко
Instagram @elizabethvasilenko
Лиза Василенко
Instagram @elizabethvasilenko
Однако некоторые поклонники раскритиковали горячие кадры Василенко, заявив, что актриса потеряла стыд.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно актриса Лиза Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!