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9 сентября • обновлено в 12:57
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"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян

1.6т Читать материал на украинском

Клип рэперов Тимати и Гуфа на трек "Москва" установил рекорд по числу дизлайков в российском сегменте YouTube.

Так, за несколько дней видео набрало 808 тыс. дизлайков, в то время, как позитивно оценили ролик всего 60 тыс. человек.

"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян

Скриншоты из видео

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"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян

"Оба похоронили свои карьеры, но, как говорил Конфуций - что мертво, умереть не может", "Не хожу на митинги. Не втираю дичь. Такого уровня продажности я сумел достичь", "Гуф упал на дно. Но под этим дном закопан Тимати", "Просто дно. Это же надо так своей репутацией не дорожить", - пишут в сети.

"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян
"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские рэперы отказались участвовать в новом фестивале топового российского пропагандиста Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму – Rap Koktebel 2019. Мероприятие осталось без хедлайнера, а гостей развлекали такие артисты, как Гуф и Кравц, а также малоизвестные рэперы.

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Персоны
Тимати Гуф (Guf)
Место
Россия Москва
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