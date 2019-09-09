"Стыд и позор!" Новый клип Тимати и Гуфа о Москве возмутил россиян

Клип рэперов Тимати и Гуфа на трек "Москва" установил рекорд по числу дизлайков в российском сегменте YouTube.

Так, за несколько дней видео набрало 808 тыс. дизлайков, в то время, как позитивно оценили ролик всего 60 тыс. человек.

Скриншоты из видео

"Оба похоронили свои карьеры, но, как говорил Конфуций - что мертво, умереть не может", "Не хожу на митинги. Не втираю дичь. Такого уровня продажности я сумел достичь", "Гуф упал на дно. Но под этим дном закопан Тимати", "Просто дно. Это же надо так своей репутацией не дорожить", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские рэперы отказались участвовать в новом фестивале топового российского пропагандиста Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму – Rap Koktebel 2019. Мероприятие осталось без хедлайнера, а гостей развлекали такие артисты, как Гуф и Кравц, а также малоизвестные рэперы.

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