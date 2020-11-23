Стужук впервые рассказала детям о смерти их отца и показала в сети реакцию

Украинская блогерша София Стужук призналась, что спустя месяц после смерти супруга Дмитрия нашла в себе силы и рассказала детям, что их отца больше нет в живых. Случилось это перед днем рождения старшего сына Дэвида.

Такими подробностями знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. По словам Софии, ей было тяжело объяснить сыну, которому 23 ноября исполнилось пять лет, и двум маленьким дочерям, почему папа больше не придет к ним.

"Не знаю, почему наваливается все в один момент. Они больше месяца не спрашивали про папу. Наверное, дали немного прийти в себя. Теперь Давид спрашивает, придет ли папа на день рождения. Пока все дети просят подарки на день рождения, мой сын попросил папу... Лола тоже каждый день говорит: "Где папа? Пошли искать папу". Я говорила, что он улетел на облачко, он теперь будет на нее оттуда смотреть. Объясняю, как могу. Со временем придет", – рассказала многодетная мама, отметив, что пока только Оливия, которой нет и года, не ищет папу.

Стужук также заявила, что на самом деле беседа с детьми была очень долгой, и она тщательно готовилась к ней. София показала отрывки разговора с сыном Дэвидом о папе.

В 2015 году у Софии и Дмитрия родился первый ребенок – сын Дэвид, в феврале 2018 года родилась дочь Лола, а в декабре 2019-го появился на свет третий ребенок – дочь Оливия. За полгода до смерти Дмитрия родители расстались.

Как сообщал OBOZREVATEL: