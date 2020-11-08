Стужук рассказала подробности смерти мужа от COVID-19

Украинский блогер София Стужук, муж которой не так давно скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, поделилась подробностями о смерти Дмитрия.

На странице в Instagram Стужук опровергла мнения о том, что ее муж умер от COVID-19. Она считает, что его организм легко бы справился с этим вирусом, если бы не пагубное увлечение ее бывшего мужа к созданию идеального мускулистого тела.

"Сначала Дима заболел коронавирусом. Но дело не столько в самом вирусе, как вы понимаете. Сердце не справилось с нагрузкой. После того как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова – он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20%. На следующий̆ день сердце остановилось совсем", – откровенно поделилась Стужук.

Также Стужук рассказала подписчикам в Instagram о похоронах.

"На следующий день (17го) Диму забрала его мама. И мы сразу же в кругу только родственников похоронили его в его родном городе Прилуки, из которого он так хотел убежать всю свою жизнь", –поделилась блогерша.

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