Стужук рассказала подробности смерти мужа от COVID-19
Украинский блогер София Стужук, муж которой не так давно скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, поделилась подробностями о смерти Дмитрия.
На странице в Instagram Стужук опровергла мнения о том, что ее муж умер от COVID-19. Она считает, что его организм легко бы справился с этим вирусом, если бы не пагубное увлечение ее бывшего мужа к созданию идеального мускулистого тела.
"Сначала Дима заболел коронавирусом. Но дело не столько в самом вирусе, как вы понимаете. Сердце не справилось с нагрузкой. После того как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова – он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20%. На следующий̆ день сердце остановилось совсем", – откровенно поделилась Стужук.
Также Стужук рассказала подписчикам в Instagram о похоронах.
"На следующий день (17го) Диму забрала его мама. И мы сразу же в кругу только родственников похоронили его в его родном городе Прилуки, из которого он так хотел убежать всю свою жизнь", –поделилась блогерша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу №4 с коронавирусом.
У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.
16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.
Также в сети обнаружили "пророческое" фото блогера, которое он сделал за несколько месяцев до смерти. На нем он позирует весь в бутафорской крови и держит в руках вырванное сердце.