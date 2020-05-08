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9 мая • обновлено в 00:26
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Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

2.2т
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Популярный российский рэпер Алишер Моргенштерн показал поклонникам свой дом.

Так, он похвастался несколькими гардеробными комнатами, бассейном возле жилища и студией за 3 миллиона рублей. Соответствующее видео артист опубликовал на личном YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алишер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн

Фото: instagram/morgen_shtern

Экскурсию Алишер начал с гаража. Он показал фанатам свои автомобили – Cadillac за 7 миллионов рублей и Mercedes-Benz за 3,5 миллиона. Также рэпер рассказал, что мечтает пополнить коллекцию еще одним экземпляром.

"Хочу Rolls-Royce. Шикарная машина. Потом о ней трек напишу", – подчеркнул рэпер.

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Кроме того, Моргенштерн показал свою спальню, рядом с которой расположена большая лоджия. И отметил, что имеет в доме несколько гардеробных комнат.

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Отметим, что одна из гардеробных комнат Алишера почти целиком отдана под кроссовки. Свою коллекцию обуви Моргенштерн оценил в 800 тысяч рублей. Помимо этого у артиста очень много солнцезащитных очков, ремней и много дорогой одежды.

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Также рэпер похвалился и своей студией за 3 миллиона рублей. Отметим, что эта комната заставлена самым дорогим оборудованием и имеет полную звукоизоляцию.

"Ее создали строители по моему проекту. 3 миллиона рублей отдал, бл*ть, чтобы записывать здесь песни", – отметил Алишер.

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

К слову, возле дома Моргенштерна расположен также небольшой бассейн.

Студия за 3 миллиона и несколько гардеробных: Моргенштерн показал свой дом

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, показал свое жилье телеведущей Ксении Собчак.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
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