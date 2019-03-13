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"Стучал, звал в номер": Кобзон оказался в центре секс-скандала

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Российская певица Виктория Цыганова обвинила умершего эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона в домогательствах.

По данным StarHit, именно ее отказ заглянуть к нему в номер вечером стал причиной многолетнего конфликта.

"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек", — рассказала Цыганова.

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Уточняется, что карьера у популярной в 90-е певицы не ладилась в последнее время. Ее супруг Вадим Цыганов утверждает, что это происходит из-за отсутствия возможности нормально работать в России, ведь ей не дают этого делать.

Кобзон

Кобзон

НСН

"Тогда в Германии нам сделали официальное приглашение на Евровидение. Да-да, впервые от России его получила именно Вика. И тут началось! "А давайте устроим конкурс ради рекламы!" — предложили нам на ТВ. Заверили, что это просто шоу, поедет все равно Вика. Потом попросили заменить песню. Я чувствую, отжимают нас. А тут еще выразила желание поучаствовать Азиза. Ночью мне стали названивать бандиты", – рассказал он.

По словам Цыганова, им угрожал по телефону любовник и телохранитель певицы Азизы, а также предполагаемый убийца Игоря Талькова Игорь Малахов.

"Мы ведь подписали коллективное письмо против ее участия именно в связи с этой трагической историей. Когда же нами в интервью музыкальному критику Мише Марголису было сказано, что Вику пригласили напрямую безо всяких конкурсов, ему позвонили и пообещали отрубить голову. Что в 93-м году вовсе не выглядело пустой болтовней. А Викино выступление тем временем аккуратно было вырезано из телезаписи, как будто его и не было. Поехала на Евровидение в результате певица Юдифь. А Вике на пике славы перекрыли кислород. Ее стали вырезать из всех концертов", — уточнил Цыганов.

Супруги Цыгановы

Супруги Цыгановы

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы, рядом со своей матерью.

В последние годы жизни он не единожды оказывался в центре внимания СМИ из-за своих ярых и довольно грубых высказываний в адрес Украины. Он охотно комментировал события на Евромайдане, решение страны о евроинтеграции — все это артист зачастую называл "мракобесием" "больной" или "сумасшедшей" страны.

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Персона
Иосиф Кобзон
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
старая пиздунья решила на кобздоне распиариться, никто на концерты не ходит, диски не покупает.
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