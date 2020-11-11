Стрелявший по "киборгам" в "ДНР" Пореченков заболел коронавирусом: стало известно о состоянии актера

Российский актер Михаил Пореченков, который стрелял по "киборгам" в "ДНР", заболел коронавирусом. Из-за этого отменяют спектакли с участием артиста.

По словам одного из сотрудников МХТ имени Чехова, вероятно, COVID-19 он подхватил от одного из коллег, пишет "Экспресс газета".

Как стало известно, сначала коронавирус диагностировали у артиста театра Алексея Кравченко. Теперь положительный тест на вирус выявлен и у Михаила Пореченкова.

Михаил Пореченков заразился коронавирусом РБК

"У нас сейчас несколько артистов болеют. Поэтому спектакли заменяем или переносим. Михаил Евгеньевич вот сейчас дома. Поэтому "Бег" зрители увидят только в январе", – рассказали в театре.

Отмечается, что актер чувствует себя удовлетворительно, о госпитализации пока речи не идет. Также на сайте театра уже появилась информация о переносе спектакля с участием Пореченкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский продюсер Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом.