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Стреляли по десятитысячной толпе: на похоронах известного рэпера погиб человек

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Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе.

В заявлении главы городской полиции в Twitter сообщается, что в результате один человек погиб.

Стреляли по десятитысячной толпе: на похоронах известного рэпера погиб человек
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Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным местной полиции, отдать дань убитому рэперу пришло около десяти тысяч человек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Nipsey Hussle был убит у его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Музыканту было 33 года.

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