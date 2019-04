Стреляли по десятитысячной толпе: на похоронах известного рэпера погиб человек

Неизвестные устроили стрельбу на похоронах убитого американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) в Лос-Анджелесе.

В заявлении главы городской полиции в Twitter сообщается, что в результате один человек погиб.

Преступники открыли огонь по похоронной процессии, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле. Они объявлены в розыск.

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы. Всего, по данным местной полиции, отдать дань убитому рэперу пришло около десяти тысяч человек.

Today 10 of thousand gathered in tribute 2 Nipsey Hussle.



LAPD showed the world that the men and women of this Department are compassionate and without peer. They worked seamlessly with our community advocates to keep the peace.

I'm grateful

#ITSWHATWEDO