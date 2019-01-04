''Страшное предчувствие распада Украины'': украинская звезда заявила об обреченности страны

Известная актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась о политической ситуации в стране, заявив о "страшном предчувствии гражданской войны и распада Украины".

Критический пост артистка обнародовала на своей странице в Facebook. "Прощай, Україно! Чужа Україно… Навіки прощай" (В. Стус). Эти слова становятся что раз, то больше ощутимыми", — начала она.

По ее словам, вскоре причины исчезновения государства Украина будут определять невежеством, отупением, примитивизмом, отсутствием аналитического мышления, потерей самоидентификации, тотальной жадностью, завистью и презрением к стране, к себе и к будущему, незрелостью.

Ирма Витовская facebook.com/irmcya

"Все прос*ать… Держаться с 14-го, потерять столько героев и после марта 2019-го прос*ать одним махом… Детей жалко", — продолжила актриса.

Она призвала граждан не ныть, а стараться повлиять на реальность. "Если нету сдвигов в определенном деле, то надо всем настаивать на прямой отчетности, контролировать каждое движение, каждую поправку. Вече — старая добрая традиция! Нуждаемся отчетности!" — подчеркнула Витовская.

"В актив общины могут попасть только те, кто принес достижения и кто делами движет страну к сильному, успешному, независимому государству! Нам нужен мощный, интеллектуальный, креативный, культурный и мобильный средний класс!" — подытожено в посте.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Ирма Витовская резко высказалась о "голубях мира" в России. Она отметила, что украинские артисты, отправляющиеся на гастроли в РФ и говорящие, что они "за мир", должны рассказывать правду о войне со сцены.