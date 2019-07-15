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"Страшно страдаю": популярная в РФ актриса рассказала о своей смертельной болезни

2.8т Читать материал на украинском

Популярная российская актриса Мария Куликова опровергла информацию о своей тяжелой болезни, из-за которой она, по сообщениям СМИ, бросила сына и перестала выходить на связь в социальных сетях.

Актриса заявила, что никакой смертельной болезни у нее нет. Об этом Куликова рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Страшно страдаю": популярная в РФ актриса рассказала о своей смертельной болезни

Joinfo

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Поводом для обращения к поклонникам послужили недавние слухи о смертельном заболевании 41-летней актрисы. Издания отмечали, что Куликова отдала своего восьмилетнего сына Ивана на воспитание отцу — актеру Денису Матросову, а сама обратилась в клинику, чтобы пройти курс лечения.

Как рассказала Мария, новость о собственной болезни она узнала от брата.

"Мне брат прислал чудовищные ссылки из Интернета, как я страшно болею, страдаю. Исчезла из соцсетей ― видимо, это считается первым признаком какого-то чудовищного заболевания", ― отметила Куликова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода, которая живет в России, опровергает информацию о том, что устроила скандал на музыкальном фестивале "Белые ночи" в Санкт-Петербурге.

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Место
Россия
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