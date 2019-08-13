"Страшно смотрится": звезда Comedy Woman показала голые фото и напугала сеть

35-летняя звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева снялась в пикантной фотосессии и напугала своих поклонников худобой.

Артистка позировала в зеленом купальнике, а на одном из кадров оголила грудь. Снимки Сысоева разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Надежда Сысоева instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

instagram.com/inadenka

"Худоба страшно смотрится. Ничего красивого", "Нужно немного поправиться. Такая худоба уже не красиво, а страшно. Отчетливо видно каждую косточку", "Некрасиво худые руки, бедра, грудная клетка просвечивает", "Надюш, это не сексуальное фото, без обид", "Не могу на тебя смотреть без слез. Так хочется тебя накормить, бедненькая", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком. Так, на фото артистка позировала абсолютно голой в ванной с пеной.

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