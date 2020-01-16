"Страшно смотреть!" Российская певица засветила ягодицы в бикини и нарвалась на критику

Российская певица Полина Гагарина вызвала бурные обсуждения, опубликовав новый снимок в купальнике.

Фотографией звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Полина Гагарина Instagram @gagara1987

Так, на фото Гагарина запечатлена в полный рост в соблазнительном бикини. В кадре артистка демонстрирует свою стройную фигуру.

Однако поклонники, увидев снимок, раскритиковали Полину из-за чрезмерной худобы. По мнению фанатов, певице нужно набрать несколько лишних килограммов.

"Страшно смотреть", "Совсем исхудала", "Полина, хочется вас накормить", "Ужас, конечно!", "Кто снимал? Ужас", – писали подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Полина Гагарина восхитила сеть пикантным снимком. На нем она позировала в откровенном купальнике оранжевого цвета.

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