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"Страна ублюдков": Панин снова жестко раскритиковал россиян

1.1тЧитать материал на украинском

Актер Алексей Панин, который ранее назвал россиян "упырями и злобными уродцами", сделал очередное заявление о гражданах Российской Федерации. Артист назвал их "злобными ублюдками и неграмотными упырями".

Гнев Панина вызвал материал, напечатанный в издании "Экспресс газета", в котором о нем нелестно выразились. Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал видео с угрозами автору материала, но через некоторое время удалил его.

"Страна ублюдков": Панин снова жестко раскритиковал россиян

24СМИ

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"Люди! Вдумайтесь в какой стране мы живем! Это пишут российские СМИ! Это не страна, это дно! А вас всех считают стадом! Хотя в этом есть доля правды. Спрос рождает предложения! Если бы вы смотрели фильмы Тарковского, вами нельзя было бы управлять... Страна ублюдков и неграмотных упырей! Стыдно, что на этой планете есть страна под названием Россия", - написал Панин.

"Страна ублюдков": Панин снова жестко раскритиковал россиян

instagram.com/alexeypanin777

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Панин заявил, что это Россия – это единственная страна в мире, кроме КНДР, куда нет желания возвращаться. Также он назвал РФ "грязным и гомофобным государством".

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Персона
Алексей Панин
Место
Россия
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