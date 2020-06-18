Страдающий от тяжелой болезни Гафт почти лишился речи
Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт, который страдает болезнью Паркинсона, практически лишился речи.
Такой слух ходит среди коллег-театралов Гафта, которые давно не могут с ним связаться. Одной из причин ухудшения здоровья актера стала смерть его партнерши по сцене Нины Дорошиной, сообщил "Собеседник".
Подруга жены актера, которая захотела остаться анонимом, рассказала, что Валентину Гафту сейчас намного лучше, чем зимой. Но информацию о проблемах с речью она подтвердила.
"Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело", – сказала она.
Состояние Гафта прокомментировала его жена Ольга.
"Состояние Валентина Иосифовича стабильное", – сказала она журналистам.
Отвечая на вопрос, нужна ли их семье какая-либо помощь – финансовая или медицинская, Ольга сказала, что у них все есть.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве 2017 года Валентина Гафта прооперировали.
Также известно, что в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.