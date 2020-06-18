Страдающий от тяжелой болезни Гафт почти лишился речи

Советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт, который страдает болезнью Паркинсона, практически лишился речи.

Такой слух ходит среди коллег-театралов Гафта, которые давно не могут с ним связаться. Одной из причин ухудшения здоровья актера стала смерть его партнерши по сцене Нины Дорошиной, сообщил "Собеседник".

Валерий Шарифулин/ТАСС

Подруга жены актера, которая захотела остаться анонимом, рассказала, что Валентину Гафту сейчас намного лучше, чем зимой. Но информацию о проблемах с речью она подтвердила.

"Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью... А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело", – сказала она.

Состояние Гафта прокомментировала его жена Ольга.

"Состояние Валентина Иосифовича стабильное", – сказала она журналистам.

Отвечая на вопрос, нужна ли их семье какая-либо помощь – финансовая или медицинская, Ольга сказала, что у них все есть.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве 2017 года Валентина Гафта прооперировали.

Также известно, что в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет.