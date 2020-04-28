"Стою по пояс голая": Полякова ошарашила странным курьезом во время концерта

Украинская певица Оля Полякова рассказала о неловком случае во время одного из концертов.

Так, подробностями звезда поделилась в прямом эфире Instagram, который она провела с телеведущей Лесей Никитюк. По словам Поляковой, однажды перед самым выступлением ей захотелось в туалет. Однако певица не стала идти в "грязную уборную" и сразу отправилась на сцену. Спустя некоторое время она поняла, что не сможет долго терпеть, вышла к своим помощницам, и те принести ей ведро. Справлять нужду Оле пришлось за прямо за шторкой, где она переодевалась (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

"Я помню, была изумительная ситуация. Бывают такие залы – д*рьмо такое. Там облезлые залы, нет нормальных туалетов. Я в тот вонючий не захотела идти, и думаю – выйду на сцену, адреналин возьмет, ты уже ни о чем не думаешь, перетерплю... И где-то на 6-й песне я понимаю, что если сейчас не схожу в туалет – то просто описаюсь. А у меня же постоянные переодевания, гримерок нет – шторка натянута. Там все ходят, все видно. И тут я говорю своим девочкам, что больше не могу. Они принесли ведро. И тут я делаю свои дела, сверху с меня лифчик снимают, чтобы переодеть, тут какой-то мужчина идет мимо меня. Я стою по пояс голая и писаю. Ты понимаешь ужас этой ситуации?" – рассказала Полякова.

Оля Полякова и Леся Никитюк Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Квартал 95" высмеял певицу Олю Полякову за то, что она решила на карантине зарабатывать видеопоздравлениями.