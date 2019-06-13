"Столько времени отняли!" Собчак и Богомолов впервые обсудили личную жизнь на публике

Российский режиссер Константин Богомолов впервые на публике поговорил с журналисткой Ксенией Собчак о личной жизни.
Это был один из вопросов в программе "Осторожно, Собчак!" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Богомолов решил не раскрывать детали, однако двузначно намекнул, что личное время Собчак все же занимает. В частности, телеведущая заявила, что у нее последний вопрос к Богомолову.
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Кадр из видео
"Вы столько моего времени отняли. Я не могу все всю свою жизнь тратить на вас, извините", – сказала она в ответ на удивление режиссера по поводу завершения интервью.
"Да вы уже ее не всю потратили. Остаток, вполне возможно", – уклончиво и со смехом ответил Богомолов, добавив, что "не комментирует личную жизнь".
Богомолов посмеялся о жизни Собчак
скриншот
Собчак решила не настаивать и не давить на режиссера, просто поблагодарила его за интервью и завершила встречу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018-го появилась информация, что Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января ее супруг Максим Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого экс-супруги написали одинаковые тексты о том, что они давно не живут вместе. Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.
В начале июня Богомолов похвастался новым назначеним и написал послание "о любви" Собчак.
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