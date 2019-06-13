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"Столько времени отняли!" Собчак и Богомолов впервые обсудили личную жизнь на публике

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Российский режиссер Константин Богомолов впервые на публике поговорил с журналисткой Ксенией Собчак о личной жизни.

Это был один из вопросов в программе "Осторожно, Собчак!" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Богомолов решил не раскрывать детали, однако двузначно намекнул, что личное время Собчак все же занимает. В частности, телеведущая заявила, что у нее последний вопрос к Богомолову.

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Кадр из видео

"Вы столько моего времени отняли. Я не могу все всю свою жизнь тратить на вас, извините", – сказала она в ответ на удивление режиссера по поводу завершения интервью.

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"Да вы уже ее не всю потратили. Остаток, вполне возможно", – уклончиво и со смехом ответил Богомолов, добавив, что "не комментирует личную жизнь".

Богомолов посмеялся о жизни Собчак

Богомолов посмеялся о жизни Собчак

скриншот

Собчак решила не настаивать и не давить на режиссера, просто поблагодарила его за интервью и завершила встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения СобчакКонстантин Богомолов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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