Главная Новости
9 декабря • обновлено в 10:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото

732
Читать материал на украинском

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников очередным пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в черных брюках с высокой посадкой и откровенном бюстгальтере, продемонстрировав пышную грудь. Свой образ Кароль дополнила пиджаком оверсайз, который надела на одну руку.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Новости
Седокова сверкнула аппетитными формами в откровенном бикини: горячее фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото
"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото
"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото
"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото
"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенном боди

Тина Кароль в откровенном боди

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги