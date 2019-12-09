"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников очередным пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в черных брюках с высокой посадкой и откровенном бюстгальтере, продемонстрировав пышную грудь. Свой образ Кароль дополнила пиджаком оверсайз, который надела на одну руку.
Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в откровенном боди
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль полностью голая
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото: instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.
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