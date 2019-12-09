"Столько секса!" Полуголая Кароль взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников очередным пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в черных брюках с высокой посадкой и откровенном бюстгальтере, продемонстрировав пышную грудь. Свой образ Кароль дополнила пиджаком оверсайз, который надела на одну руку.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в откровенном боди Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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