"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова завела сеть пляжным фото.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике телесного цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".
"Все чаще сталкиваюсь в Instagram с суперотфотошопленными фото, идеальным телом или с максимальной естественностью и бодипозитивом. Многие бросаются из крайности в крайность, и в итоге остаешься на каком-то одном берегу. А как вы считаете? Лучше смотреть на красоту, а не на проблемы с ожирением или лучше показывать естественность, складки и поднимать флаг за бодипозитив?", — прокомментировала свою публикацию Котова.
Татьяна Котова
Фото из Instagram
Татьяна Котова в бикини
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Боже мой, какое красивое женское тело", "Какая ты шикарная, вот прям всего в меру. Такая фигура аппетитная — все идеально", "Потрясающая фигура, Танюша", "Соблазнительная", "Огонь", "Какая попа шикарная", "Столько секса", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Татьяна Котова полностью оголилась
Фото из Instagram
Татьяна Котова соблазнительно позирует на камеру
Фото из Instagram
Татьяна Котова в купальнике
Фото из Instagram
Татьяна Котова продемонстрировала пышную грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Татьяна Котова
Фото из Instagram
Татьяна Котова засветила грудь
Фото из Instagram
Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Татьяна Котова в сексуальном белье
Фото из Instagram
Татьяна Котова оголила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.
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