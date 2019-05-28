"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова завела сеть пляжным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике телесного цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".

"Все чаще сталкиваюсь в Instagram с суперотфотошопленными фото, идеальным телом или с максимальной естественностью и бодипозитивом. Многие бросаются из крайности в крайность, и в итоге остаешься на каком-то одном берегу. А как вы считаете? Лучше смотреть на красоту, а не на проблемы с ожирением или лучше показывать естественность, складки и поднимать флаг за бодипозитив?", — прокомментировала свою публикацию Котова.

Татьяна Котова Фото из Instagram

Татьяна Котова в бикини Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Боже мой, какое красивое женское тело", "Какая ты шикарная, вот прям всего в меру. Такая фигура аппетитная — все идеально", "Потрясающая фигура, Танюша", "Соблазнительная", "Огонь", "Какая попа шикарная", "Столько секса", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

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Татьяна Котова в купальнике Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала пышную грудь Фото из Instagram

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Татьяна Котова засветила грудь Фото из Instagram

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

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Татьяна Котова оголила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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