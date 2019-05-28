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"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

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Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова завела сеть пляжным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике телесного цвета, продемонстрировав свою "пятую точку".

"Все чаще сталкиваюсь в Instagram с суперотфотошопленными фото, идеальным телом или с максимальной естественностью и бодипозитивом. Многие бросаются из крайности в крайность, и в итоге остаешься на каком-то одном берегу. А как вы считаете? Лучше смотреть на красоту, а не на проблемы с ожирением или лучше показывать естественность, складки и поднимать флаг за бодипозитив?", — прокомментировала свою публикацию Котова.

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова в бикини

Фото из Instagram

Новости
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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Боже мой, какое красивое женское тело", "Какая ты шикарная, вот прям всего в меру. Такая фигура аппетитная — все идеально", "Потрясающая фигура, Танюша", "Соблазнительная", "Огонь", "Какая попа шикарная", "Столько секса", — написали люди.

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото
"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова полностью оголилась

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова соблазнительно позирует на камеру

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова в купальнике

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова продемонстрировала пышную грудь

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Соблазнительная Татьяна Котова

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова засветила грудь

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Столько секса!" Экс-"ВИА Гра" завела сеть пляжным фото

Татьяна Котова оголила грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-"ВИА Гра" и обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Татьяна Котова
Место
Россия
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Брагина Светлана
Брагина Светлана
Мoя блaгодаpноcть всeм тeм, ктo покaзaл мнe пpeкpaсный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁9evk3jh Пpoстo прoйдя опрoс пoлучила пoчти полугодовyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, пoка есть вoзможнocть=)
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