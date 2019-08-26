"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына

Певец Валерий Меладзе впервые показал 15-летнего внебрачного сына, которого много лет скрывал от официальной семьи.

Парня зовут Константин. Снимок Меладзе разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!" – написал Меладзе.

Пользователи сети отреагировали на снимок по разному.

"Не вижу никакого сходства! Явно не ваш, к музыке не тянет", "А я не буду петь дифирамбы. Я очень любила творчество Валерия, пока он не предал свою семью", "Респект парню, таких сейчас единицы", "Вот это достойный наследник", "Столько лет обмана, столько лет на две семьи", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL, российский певец Валерий Меладзе попал под шквал критики из-за нового клипа на песню "Чего ты хочешь от меня". Поклонники были разочарованы содержанием и наличием уж слишком молодой по сравнению с артистом девушки.

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