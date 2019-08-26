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"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына

2.1т Читать материал на украинском

Певец Валерий Меладзе впервые показал 15-летнего внебрачного сына, которого много лет скрывал от официальной семьи.

Парня зовут Константин. Снимок Меладзе разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына
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"Рядом со мной человек, который не любит шоу-бизнес, не ходит на концерты. Шумным мероприятиям предпочитает науку, технику, спорт. И все же он мое продолжение! Мой сын!" – написал Меладзе.

Пользователи сети отреагировали на снимок по разному.

"Не вижу никакого сходства! Явно не ваш, к музыке не тянет", "А я не буду петь дифирамбы. Я очень любила творчество Валерия, пока он не предал свою семью", "Респект парню, таких сейчас единицы", "Вот это достойный наследник", "Столько лет обмана, столько лет на две семьи", - пишут в сети.

"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына
"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына
"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына
"Столько лет обмана!" Меладзе впервые показал внебрачного сына

Как ране писал OBOZREVATEL, российский певец Валерий Меладзе попал под шквал критики из-за нового клипа на песню "Чего ты хочешь от меня". Поклонники были разочарованы содержанием и наличием уж слишком молодой по сравнению с артистом девушки.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Валерий Меладзе
Место
Россия
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