"Столько боли в глазах": солист "Руки вверх" показал повзрослевшего сына

Солист популярной российской группы "Руки вверх" Сергей Жуков показал своего повзрослевшего сына. Так, артист отметил, что мальчик уже начал готовиться к началу учебного года.
Пользователи сети заявили, что сын музыканта очень на него похож. Фото Жуков разместил на своей странице в Instagram.
"Узнаю Сережу в детстве! Так похож сын", "Сергей Евгеньевич, это просто ваша ксерокопия!", "Как же похож на вас", "На папу очень похож, особенно глаза", "Сколько боли в этих глазах. Какой красавчик растет", - пишут в сети.
Отметим, что всего у Жукова четверо детей: Александра Жукова, которая родилась в 2001 году и живет в Чикаго, США, Ника Жукова, (родилась в 2008 году), Энджел Жуков (родился в 2010) и Мирон Жуков (родился в 2014).
_________________________________________________Когда часы пробьют 12, Я стрелок бег остановлю. Сегодня стукнет 18, Девчонке, что я так люблю! Ты у меня совсем большая, Зачем так быстро ты растешь? Как я люблю, как я скучаю, Ты все потом это поймешь… Прошу, ты мне пиши почаще, Звони, в любое время дня. Поверь, это такое счастье услышать: Папа, это я… Удачу, счастье, вдохновение, Всю нежность и тепло дарю. И поздравляю с Днем Рожденья, Малышку, что я так люблю!❤️❤️❤️_________________________________________________Сашенька, @sasha.zhukova доченька, с днем рождения! Новый мир, новые дороги, новые трудности и море новых приключений уже ждет тебя! А я всегда буду рядом и буду твоим невидимым плащом, который укроет тебя от всех невзгод! Я люблю тебя! 🌹🌹Твой папа... #сашажукова #сднемрождения
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