"Столько боли в глазах": солист "Руки вверх" показал повзрослевшего сына

Солист популярной российской группы "Руки вверх" Сергей Жуков показал своего повзрослевшего сына. Так, артист отметил, что мальчик уже начал готовиться к началу учебного года.

Пользователи сети заявили, что сын музыканта очень на него похож. Фото Жуков разместил на своей странице в Instagram.

"Узнаю Сережу в детстве! Так похож сын", "Сергей Евгеньевич, это просто ваша ксерокопия!", "Как же похож на вас", "На папу очень похож, особенно глаза", "Сколько боли в этих глазах. Какой красавчик растет", - пишут в сети.

Отметим, что всего у Жукова четверо детей: Александра Жукова, которая родилась в 2001 году и живет в Чикаго, США, Ника Жукова, (родилась в 2008 году), Энджел Жуков (родился в 2010) и Мирон Жуков (родился в 2014).

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский впервые появился на публике вместе со своим сыном Кириллом. Так, экс-шоумен появился с ребенком на съемках проекта "Лига смеха" в Одессе.

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