Справилась за 10 секунд: актера-фаната Путина уложила 7-летняя девочка

Мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине Ксения Лукина из российских Люберец победила известного актера, получившего гражданство в РФ, Стивена Сигала.

Соответствующее видео, на которой запечатлен триумф семилетней девочки над 67-летним силачом, обнародовал телеканал "360" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Стивен Сигал проиграл 7-летней девочке

Ксюша и Стивен боролись на руках всего секунд 10. Девочка сначала показала силу актеру, но тот заверил, что все в порядке и даже попытался перебороть ребенка. Но Лукина сделала усилие и уложила руку звезды.

Сигал проиграл маленькой девочке Кадр из видео

После этого все захлопали маленькой победительнице. Сам же Сигал признал победу девочки, кратко прокомментировав двумя словами: "русские женщины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Стивен Сигал стал гражданином РФ в 2016 году. Российский паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

В 2018-м Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В США посмеялись над новой "работой" артиста. Зимой 2019 года актер изъявил желание жить в российской провинции.

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