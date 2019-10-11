Главная Новости
11 октября • обновлено в 20:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Справилась за 10 секунд: актера-фаната Путина уложила 7-летняя девочка

1.8т Читать материал на украинском

Мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине Ксения Лукина из российских Люберец победила известного актера, получившего гражданство в РФ, Стивена Сигала.

Соответствующее видео, на которой запечатлен триумф семилетней девочки над 67-летним силачом, обнародовал телеканал "360" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Стивен Сигал проиграл 7-летней девочке

Стивен Сигал проиграл 7-летней девочке

Ксюша и Стивен боролись на руках всего секунд 10. Девочка сначала показала силу актеру, но тот заверил, что все в порядке и даже попытался перебороть ребенка. Но Лукина сделала усилие и уложила руку звезды.

Сигал проиграл маленькой девочке

Сигал проиграл маленькой девочке

Кадр из видео

После этого все захлопали маленькой победительнице. Сам же Сигал признал победу девочки, кратко прокомментировав двумя словами: "русские женщины".

Как сообщал OBOZREVATEL, Стивен Сигал стал гражданином РФ в 2016 году. Российский паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

В 2018-м Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В США посмеялись над новой "работой" артиста. Зимой 2019 года актер изъявил желание жить в российской провинции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Стивен Сигал
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
6
Смешно
4
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
помойка обоза все приравнивает к Путину я так понял помойка обоза фанаты Путина )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel