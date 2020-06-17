Стильно или вульгарно? Лера Кудрявцева в прозрачной блузке поддалась критике в сети. Фото

Люди 15:43, 17.06.2020 Обновлено: 16:22, 17.06.2020

Популярную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву раскритиковали в сети из-за неоднозначного образа.

У себя в Instagram 49-летняя звезда опубликовала фотографию в прозрачной блузке с рюшами и длинной юбке.

Instagram Леры Кудрявцевой

Подписчики разделились на два фронта. Одним понравился вид артистки, другие раскритиковали его в пух и прах.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

А как, по-вашему, выглядит звезда в этом наряде?

Как писал OBOZREVATEL ранее, российская телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Украинцы сплотились из-за языкового скандала с McDonald's: как отреагировали соцсети

В Украину прибыла партия военной помощи от США. Фото новых Javelin

В Киеве полицейский наказал водителя за брошенный окурок и стал героем сети. Видео

Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией из-за личной выгоды, – Лерос

Трагически погибла парамедик "Артистка", работавшая на Донбассе. Фото