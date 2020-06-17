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Стильно или вульгарно? Лера Кудрявцева в прозрачной блузке поддалась критике в сети. Фото

Люди
3,6 т.
Стильно или вульгарно? Лера Кудрявцева в прозрачной блузке поддалась критике в сети. Фото

Популярную российскую телеведущую Леру Кудрявцеву раскритиковали в сети из-за неоднозначного образа.

У себя в Instagram 49-летняя звезда опубликовала фотографию в прозрачной блузке с рюшами и длинной юбке.

Instagram Леры Кудрявцевой

Instagram Леры Кудрявцевой

Подписчики разделились на два фронта. Одним понравился вид артистки, другие раскритиковали его в пух и прах.

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А как, по-вашему, выглядит звезда в этом наряде?

Как писал OBOZREVATEL ранее, российская телеведущая Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева
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