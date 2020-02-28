Бывший стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс Джордж Ровалс прокомментировал изменения во внешности бывшей жены российского комика Евгения Петросяна Елены Степаненко.
Мужчина утверждает, что у Степаненко нет вкуса и ей следует изменить в себе практически все, пишет Sobesednik.ru.
Елена Степаненко после похудения
"Степаненко – Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще! Но это не только ее проблема. У наших звезд вообще беда со вкусом. Сколько не советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать", - говорит Ровалс.
Елена Степаненко после похудения
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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