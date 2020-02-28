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28 февраля • обновлено в 13:03
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Стилист Пугачевой жестко раскритиковал Степаненко

1.5т
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Бывший стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс Джордж Ровалс прокомментировал изменения во внешности бывшей жены российского комика Евгения Петросяна Елены Степаненко.

Мужчина утверждает, что у Степаненко нет вкуса и ей следует изменить в себе практически все, пишет Sobesednik.ru.

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

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"Степаненко – Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще! Но это не только ее проблема. У наших звезд вообще беда со вкусом. Сколько не советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать", - говорит Ровалс.

Елена Степаненко после похудения

Елена Степаненко после похудения

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Евгений Петросян
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