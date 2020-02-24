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24 февраля • обновлено в 17:46
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Стихи Леси Украинки сделали рэпом: украинские школьники выпустили мощный трек

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25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки. В канун памятной даты дети из Творческой школы Павла Табакова представили рэп-композицию, написанную на основе стихотворения литератора "Мріє, не зрадь".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале школы Табакова (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию
Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию

Отметим, что идея записи этого трека началась с обычных чтений на занятиях по актерскому мастерству в Творческой школе. Тогда Павел Табаков взял текст стихотворения и соединил с демоверсией сегодняшней эмоциональной премьеры в стиле рэп.

Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию
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Сразу после того, как песня зазвучала в стиле рэперского трека, многие школьники проявили желание принять участие в записи. Поэтому преподавателям пришлось проводить кастинг и выбрать 17 детей, которые и появились в ролике.

Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию
Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию
Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию

"Мріє, не зрадь" стали теми словами, которые талантливые вокалисты точно никогда не забудут. Это тот случай, когда поэзия Леси Украинский стала интересной для подростков, которые теперь читают, выискивают, экспериментируют, придумывают и сами предлагают создать новые поэтически-музыкальные проекты", – говорится в описании к видео.

Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию
Школьники превратили стих Леси Украинки на рэп-композицию

Приводим полный стих Леси Украинки "Мріє, не зрадь"

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Паш исполненила рэп на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве. Это поссорило украинцев.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Леся Украинка
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинци, где можно послушать рэп на мове? дайте ссылку, плз...
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