Стихи Леси Украинки сделали рэпом: украинские школьники выпустили мощный трек

25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки. В канун памятной даты дети из Творческой школы Павла Табакова представили рэп-композицию, написанную на основе стихотворения литератора "Мріє, не зрадь".

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале школы Табакова (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что идея записи этого трека началась с обычных чтений на занятиях по актерскому мастерству в Творческой школе. Тогда Павел Табаков взял текст стихотворения и соединил с демоверсией сегодняшней эмоциональной премьеры в стиле рэп.

Сразу после того, как песня зазвучала в стиле рэперского трека, многие школьники проявили желание принять участие в записи. Поэтому преподавателям пришлось проводить кастинг и выбрать 17 детей, которые и появились в ролике.

"Мріє, не зрадь" стали теми словами, которые талантливые вокалисты точно никогда не забудут. Это тот случай, когда поэзия Леси Украинский стала интересной для подростков, которые теперь читают, выискивают, экспериментируют, придумывают и сами предлагают создать новые поэтически-музыкальные проекты", – говорится в описании к видео.

Приводим полный стих Леси Украинки "Мріє, не зрадь"

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила,

Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей,

А тепера я в тебе остатню надію вложила.

О, не згасни, ти, світло безсонних очей!

Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари

В серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть,

Вже ж тепера мене не одіб’ють від тебе примари,

І не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть.

Я вже давно інших мрій відреклася для тебе.

Се ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя.

Вдарив час, я душею повстала сама проти себе,

І тепер вже немає мені вороття.

Тільки – життя за життя! Мріє, станься живою!

Слово, коли ти живе, статися тілом пора.

Хто моря переплив і спалив кораблі за собою,

Той не вмре, не здобувши нового добра.

Мріє, колись ти літала орлом надо мною, –

Дай мені крила свої, хочу їх мати сама,

Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною,

А як прийдеться згинуть за теє – дарма!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Алина Паш исполненила рэп на Майдане во время празднования Дня Независимости в Киеве. Это поссорило украинцев.

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