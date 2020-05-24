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24 мая • обновлено в 13:33
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Степаненко уколола Петросяна за роман с 31-летней Брухуновой

4.4т
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Российская артистка Елена Степаненко высказалась о романе своего бывшего мужа, 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, с молодой помощницей, 31-летней Татьяной Брухуновой.

Об этом знаменитость сказала во время нового выпуска своего шоу "Еще не вечер" на телеканале "Россия 1".

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Instagram @esheneve4er

В частности, во время разговора с танцором Николаем Цискаридзе Степаненко заговорила об изменах. Актриса поинтересовалась, почему многие мужчины изменяют. На что Цискаридзе ответил, что такое бывает по юности и неопытности, а еще после 40 лет.

В ответ Степаненко заявила:

"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!"

Несмотря на то, что имен актриса не называла, зрители поняли, что Степаненко имела ввиду именно Петросяна и Брухунову.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику в сети, задев экс-жену артиста Елену Степаненко.

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Тег
Новости России
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