Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о пластических операциях, которые российская артистка Елена Степаненко сделала после развода с юмористом Евгением Петросяном.

Так, в комментарии изданию Starhit, эксперт рассказала, что свое преображение Степаненко начала с сильного похудения – актриса сбросила 42 кг.

Елена Степаненко vokrug.tv

Кроме того, по мнению Мадины, Степаненко также сделала ряд пластических операций, общая стоимость которых составила около миллиона рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика – подтяжка шеи и нижней трети лица", – считает специалист.

Елена Степаненко kp.ru

Елена Степаненко и Ольга Бузова Instagram @buzova86

Елена Степаненко до развода с Евгением Петросяном utro.ru

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