Степаненко резко помолодела: сколько артистка потратила на пластические операции
Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о пластических операциях, которые российская артистка Елена Степаненко сделала после развода с юмористом Евгением Петросяном.
Так, в комментарии изданию Starhit, эксперт рассказала, что свое преображение Степаненко начала с сильного похудения – актриса сбросила 42 кг.
Кроме того, по мнению Мадины, Степаненко также сделала ряд пластических операций, общая стоимость которых составила около миллиона рублей.
"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика – подтяжка шеи и нижней трети лица", – считает специалист.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась Елена Степаненко после развода с мужем и как она выглядела в молодости.