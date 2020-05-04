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4 мая • обновлено в 22:38
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Степаненко резко помолодела: сколько артистка потратила на пластические операции

8.9т
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Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о пластических операциях, которые российская артистка Елена Степаненко сделала после развода с юмористом Евгением Петросяном.

Так, в комментарии изданию Starhit, эксперт рассказала, что свое преображение Степаненко начала с сильного похудения – актриса сбросила 42 кг.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

vokrug.tv

Кроме того, по мнению Мадины, Степаненко также сделала ряд пластических операций, общая стоимость которых составила около миллиона рублей.

"Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у нее открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшилась пастозность и отечность в области нижнего века. Скорее всего, была проведена липосакция второго подбородка. Возможно, одновременно с радиоволновым лифтингом имела место платизмопластика – подтяжка шеи и нижней трети лица", – считает специалист.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

kp.ru

Елена Степаненко и Ольга Бузова

Елена Степаненко и Ольга Бузова

Instagram @buzova86

Елена Степаненко до развода с Евгением Петросяном

Елена Степаненко до развода с Евгением Петросяном

utro.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как изменилась Елена Степаненко после развода с мужем и как она выглядела в молодости.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Урбан Петр
Урбан Петр
Ну и нафига нам эта Степаненко?
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