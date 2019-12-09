Степаненко резко отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей

Российская юмористка Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.
Так, издание Super решило связаться со Степаненко, чтобы узнать о том, как она относится к новому браку Петросяна.
Елена Степаненко
Вокруг ТВ
Как оказалось, Елена ничего не знала о свадьбе юмориста.
"Я не в курсе. Если это действительно правда, желаю им счастья!" – коротко ответила Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
Cosmo.ru
Примечательно, что сами возлюбленные новости о своем бракосочетании официально не комментируют. Брухунова лишь опубликовала утром пост, в котором ответила всем подписчикам, которые критикуют ее свадьбу с Петросяном.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
popcornnews
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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