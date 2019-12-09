Степаненко резко отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей

Российская юмористка Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.

Так, издание Super решило связаться со Степаненко, чтобы узнать о том, как она относится к новому браку Петросяна.

Елена Степаненко Вокруг ТВ

Как оказалось, Елена ничего не знала о свадьбе юмориста.

"Я не в курсе. Если это действительно правда, желаю им счастья!" – коротко ответила Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко Cosmo.ru

Примечательно, что сами возлюбленные новости о своем бракосочетании официально не комментируют. Брухунова лишь опубликовала утром пост, в котором ответила всем подписчикам, которые критикуют ее свадьбу с Петросяном.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова popcornnews

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