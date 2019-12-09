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9 декабря • обновлено в 16:22
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Степаненко резко отреагировала на свадьбу Петросяна с молодой любовницей

2.8т
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Российская юмористка Елена Степаненко прокомментировала новость о свадьбе бывшего мужа Евгения Петросяна с молодой любовницей Татьяной Брухуновой.

Так, издание Super решило связаться со Степаненко, чтобы узнать о том, как она относится к новому браку Петросяна.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

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"Конца не видно этому беспределу!" Петросян пожаловался на бывшую жену

Как оказалось, Елена ничего не знала о свадьбе юмориста.

"Я не в курсе. Если это действительно правда, желаю им счастья!" коротко ответила Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Cosmo.ru

Примечательно, что сами возлюбленные новости о своем бракосочетании официально не комментируют. Брухунова лишь опубликовала утром пост, в котором ответила всем подписчикам, которые критикуют ее свадьбу с Петросяном.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

popcornnews

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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