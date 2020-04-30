Степаненко рассказала об истериках Петросяна после развода

Анна Михно Люди 08:55, 30.04.2020 Обновлено: 08:57, 30.04.2020

Российская артистка Елена Степаненко поделилась подробностями бракоразводного процесса с комиком Евгением Петросяном.

Так, как передает Sobesednik.ru, в эфире своей программы "Еще не вечер" женщина призналась, что во время раздела имущества у бывшего мужа случилась истерика.

Елена Степаненко
vokrug.tv

"Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!" Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире", рассказала Степаненко, добавив, что Петросян вел себя не по-мужски и долго скрывал новую возлюбленную.

Елена Степаненко и Евгений Петросян
starhit.ru

"Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: "Дорогая, так получилось!" Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти", заключила Степаненко.

Елена Степаненко
russia.tv

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Удар в спину Путину? Беларусь начала закупать нефть у Саудовской Аравии

Россию не позвали в Берлин на 75-летие окончания войны: дошло до скандала

Рейс ждали 9 часов: как украинцев не хотели пускать работать в Лондон

В Украине успешно испытали "убийцу" российских беспилотников

Операция "Баум" 2.0: журналистка раскрыла подробности аферы окружения Зеленского