Российская артистка Елена Степаненко поделилась подробностями бракоразводного процесса с комиком Евгением Петросяном.
Так, как передает Sobesednik.ru, в эфире своей программы "Еще не вечер" женщина призналась, что во время раздела имущества у бывшего мужа случилась истерика.
Елена Степаненко
vokrug.tv
"Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!" Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире", – рассказала Степаненко, добавив, что Петросян вел себя не по-мужски и долго скрывал новую возлюбленную.
Елена Степаненко и Евгений Петросян
starhit.ru
"Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: "Дорогая, так получилось!" Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти", – заключила Степаненко.
Елена Степаненко
russia.tv
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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