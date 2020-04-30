Российская артистка Елена Степаненко поделилась подробностями бракоразводного процесса с комиком Евгением Петросяном.

Так, как передает Sobesednik.ru, в эфире своей программы "Еще не вечер" женщина призналась, что во время раздела имущества у бывшего мужа случилась истерика.

Елена Степаненко vokrug.tv

"Предложил: "Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!" Я согласилась: "Хорошо – напиши, что и кому". Написал. Я говорю: "Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!" Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире", – рассказала Степаненко, добавив, что Петросян вел себя не по-мужски и долго скрывал новую возлюбленную.

Елена Степаненко и Евгений Петросян starhit.ru

"Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: "Дорогая, так получилось!" Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти", – заключила Степаненко.

Елена Степаненко russia.tv

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