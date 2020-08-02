Степаненко о разводе с Петросяном: это было большой неожиданностью
Российская юмористка Елена Степаненко призналась, что желание ее мужа Евгения Петросяна развестись застало ее врасплох.
Так, по словам артистки, он объявил ей об этом в 12 часов ночи перед тем, как она должна была уехать на продолжительные гастроли по Сибири. Об этом Степаненко сообщила в эфире собственного шоу "Еще не вечер!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Это было большой неожиданностью. Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", – вспомнила она.
Степаненко также отметила, что была шокирована происходящим, однако даже это не смогло заставить ее расплакаться. Сейчас она уверена – все случилось так, как должно было, и это к лучшему.
Напомним, что Петросян прожил в браке со Степаненко более 30 лет. А через год после развода вновь женился, но уже на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой. По информации СМИ недавно пара стала родителями мальчика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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