Степаненко о разводе с Петросяном: это было большой неожиданностью (фото - ТАСС).

Российская юмористка Елена Степаненко призналась, что желание ее мужа Евгения Петросяна развестись застало ее врасплох.

Так, по словам артистки, он объявил ей об этом в 12 часов ночи перед тем, как она должна была уехать на продолжительные гастроли по Сибири. Об этом Степаненко сообщила в эфире собственного шоу "Еще не вечер!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было большой неожиданностью. Это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду на гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: "Ты знаешь, я хочу тебе сказать…" И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю: "Я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю", – вспомнила она.

Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе (фото – sensum-club.pro)

Степаненко также отметила, что была шокирована происходящим, однако даже это не смогло заставить ее расплакаться. Сейчас она уверена – все случилось так, как должно было, и это к лучшему.

Напомним, что Петросян прожил в браке со Степаненко более 30 лет. А через год после развода вновь женился, но уже на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой. По информации СМИ недавно пара стала родителями мальчика.

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