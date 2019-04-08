Степаненко — 66: как выглядела юмористка до знакомства с Петросяном

В понедельник, 8 апреля, свой 66 год рождения отмечает российская юмористка Елена Степаненко.

Так, ее развод с Евгением Петросяном стал одним из самых обсуждаемых событий прошлого года. Поэтому в день рождение артистки OBOZREVATEL решил вспомнить, как выглядела Степаненко до знакомства с юмористом.

Елена Степаненко родилась в Сталинграде (ныне Волгоград) в семье повара и парикмахера. Будущая юмористка с детства мечтала стать артисткой: с трех лет пела, танцевала, читала стихи, участвовала в художественной самодеятельности.

Елена Степаненко в детстве Фото: uznayvse.ru

По завершению школы в 1972 году Степаненко приехала в Москву и поступила в ГИТИС (на отделение актеров музыкального жанра). В 1979 году она стала актрисой Московского театра эстрады Евгения Петросяна.

Елена Степаненко в молодости Фото: uznayvse.ru

Начав работать в театре Петросяна, Степаненко исполняла ведущие роли во всех спектаклях: "Доброе слово и кошке приятно" (1980 г.), "Как поживаете?" (1986 г.), "Инвентаризация" (1989 г.), "Дураки мы все" (1991 г.), "Страна Лимония, деревня Петросяния" (1995 г.), "Когда финансы поют романсы" (1997 г.) и других.

С конца 1990-х Степаненко стала регулярно участвовать в развлекательных телепередачах на центральных ТВ-каналах: "Аншлаг", "Голубой огонек", "Кривое зеркало". Затем она организовала собственные программы "Шоу Елены Степаненко" и "Кышкин дом". Также в театре и эстрадных юмористических выступлениях Елена нередко играла вместе с бывшим мужем, Евгением Петросяном.

Елена Степаненко Фото: anews.com

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: uznayvse.ru

Елена Степаненко Фото: ntv.ru

Познакомились Елена и Евгений в 1979 году, когда Петросян открыл свой Театр эстрадных миниатюр и объявил кастинг артистов. До этого Петросян трижды был женат, а Елена — единожды. Пара поженилась в 1985 году.

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: stuki-druki.com

"Нас как-то одновременно потянуло друг к другу. Там, на полигоне, проводились ядерные испытания, вот и у нас рванула бомба любви.... Он — мой учитель, режиссер, партнер на сцене и супруг", — вспоминала Степаненко.

Евгений Петросян с Еленой Степаненко и Вячеславом Войнаровским Фото: kulturologia.ru

Фото: gngirl.ru

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: utro.ru

Елена Степаненко и Евгений Петросян Фото: aif.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в пятницу, 16 ноября, суд официально оформил развод юмориста Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

Напомним, слухи о разводе Петросяна и Степаненко появились еще в августе 2018 года. Супруги прожили в браке много лет, но, поговаривают, 72-летний комик увлекся молодой помощницей, с которой работает уже не первый год.

Также бытует мнение, что первый шаг к расторжению брака сделала супруга артиста. Несколько месяцев между супругами шел громкий раздел всего вместе нажитого имущества на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Иск о разделе имущества все это время рассматривался в суде.

Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!