Ставшую порноактрисой дочь Спилберга обвинили в насилии: подробности скандала

Младшая дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которая недавно заявила о намерении стать порноактрисой, угодила в новый скандал. Так, сотрудники полиции города Нэшвилл, штат Теннеси, задержали девушку за бытовое насилие.

Жених Спилберг, 47-летний Чак Панков, подтвердил задержание, подчеркнув, что произошло недопонимание. Об этом сообщает Fox News.

The Sun

Панков отказался раскрывать подробности произошедшего, заверив, что ни он, ни его невеста не пострадали. Отмечается, что Микаэлу доставили в полицейский участок, где она провела половину дня, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь известного режиссера Стивена Спилберга 23-летняя Микаэла решила стать порноактрисой. Она заявила, что отец поддержал ее решение.

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