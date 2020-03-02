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2 марта • обновлено в 11:23
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Ставшую порноактрисой дочь Спилберга обвинили в насилии: подробности скандала

1.2т
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Младшая дочь известного режиссера Стивена Спилберга Микаэла, которая недавно заявила о намерении стать порноактрисой, угодила в новый скандал. Так, сотрудники полиции города Нэшвилл, штат Теннеси, задержали девушку за бытовое насилие.

Жених Спилберг, 47-летний Чак Панков, подтвердил задержание, подчеркнув, что произошло недопонимание. Об этом сообщает Fox News.

Порно и домашнее насилие: дочь Спилберга угодила в новый скандал

The Sun

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Панков отказался раскрывать подробности произошедшего, заверив, что ни он, ни его невеста не пострадали. Отмечается, что Микаэлу доставили в полицейский участок, где она провела половину дня, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов.

Порно и домашнее насилие: дочь Спилберга угодила в новый скандал

Как ранее писал OBOZREVATEL, дочь известного режиссера Стивена Спилберга 23-летняя Микаэла решила стать порноактрисой. Она заявила, что отец поддержал ее решение.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Стивен Спилберг
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