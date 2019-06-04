Ставил не те оценки: Галкин рассказал о скандале с Масляковым в КВН

Президент Международного клуба КВН Александр Масляков много лет назад выгнал шоумена Максима Галкина из жюри после одного из выпусков шоу.

Об этом супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой рассказал в эфире программы "Познер" на Первом канале, уточнив, что это случилось где-то 18-19 лет назад, передает "Дни.ру".

"В какой-то момент я не те оценки поставил. Все ставили четверки-пятерки, а я поставил тройку", – признался Галкин.

Максим Галкин и Александр Масляков

Он уточнил, что в перерыве подошел Масляков и сказал, что у них так делать не принято, и шоумен поступает опрометчиво. Потому его выкинули из шоу за излишнюю самостоятельность.

"Я исправился, но с тех пор в жюри КВН меня больше никогда не приглашали", – добавил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее издание Андрея Малахова распространило информацию, что Галкин и Пугачева строят особняк на Кипре. Шоумен жестко прокомментировал эту информацию, назвав ее ложью.

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