Стас Пьеха переболел коронавирусом и рассказал о симптомах

Российский певец Стас Пьеха переболел коронавирусом и подробно рассказал, как протекала его болезнь.

По его словам, основное лечение от COVID-19 заняло две с половиной недели, пишет "Комсомольская правда".

"Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", – сообщил Пьеха.

Также исполнителю пришлось заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы минимизировать последствия пневмонии.

"Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел", – отметил артист.

Стас Пьеха переболел коронавирусом и назвал симптомы Zvezdi.ru

Пока Пьеха петь на выступлениях после выздоровления еще не пробовал, однако не бросил заниматься любимым делом дома.

Певец добавил, что его голос еще хрипит и не до конца восстановился.

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