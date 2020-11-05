Стас Пьеха переболел коронавирусом и рассказал о симптомах
Российский певец Стас Пьеха переболел коронавирусом и подробно рассказал, как протекала его болезнь.
По его словам, основное лечение от COVID-19 заняло две с половиной недели, пишет "Комсомольская правда".
"Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура 40 и ломки. Затем пропали обоняние и вкус", – сообщил Пьеха.
Также исполнителю пришлось заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы минимизировать последствия пневмонии.
"Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел", – отметил артист.
Пока Пьеха петь на выступлениях после выздоровления еще не пробовал, однако не бросил заниматься любимым делом дома.
Певец добавил, что его голос еще хрипит и не до конца восстановился.
Как сообщал OBOZREVATEL, популярная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что переболела коронавирусом.