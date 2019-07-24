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Стас Михайлов носит парик? Артист ответил забавным видео

1.7т Читать материал на украинском

Популярный российский певец Стас Михайлов был заподозрен таблоидами в ношении парика, на что он решил ответить показательными кадрами.

Узнала о злословии в адрес артиста его супруга Инна, потому она решила опубликовать в Instagram ролик, на котором ее муж демонстрирует шевелюру (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сейчас я покажу. Я скоро выставлю пост для глупых недоверчивых людей. Ну вот какой парик", — сказал Михайлов на камеру, снимая кепку, под которой вполне натуральные волосы.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

instagram/stas_mihailoff

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Это вызвало смех супруги за кадром, которая снимала ролик. Она также обнародовала официальное обращение "Дни.ру", в котором издание приносит свои извинения за фейковую информацию о стоимости дома Михайлова и внутренней отделке.

Стас Михайлов

Стас Михайлов

instagram/stas_mihailoff

Стас Михайлов носит парик? Артист ответил забавным видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Михайлов, которому исполнилось 50 лет, поразил сеть неожиданными переменами во внешности. Пользователи заподозрили его в пластике.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Стас Михайлов
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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