"Старый испорченный лизун": звезду "Камеди Клаб" разгромили на ТВ

Российского комика, звезду Comedy Club Тимура Батрутдинова разгромили на популярном комедийном шоу "Прожарка". Так, артиста высмеяли сразу шесть девушек. Одна из них назвала его "старым испорченным лизуном".

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.

Тимур Батрутдинов и Елена Новикова Скриншот из видео

"Тимур, никогда не хотела с тобой познакомиться, но раз уж мы здесь, то привет. Тимур выглядит, как старый испорченный лизун. Нет, Тимур живет, как старый испорченный лизун. А, нет, Тимур - никто. Но я вот смотрю сейчас, его очень интересно разглядывать. Его лицо похоже на лужу, в которую бросили камень", - сказала стенд-ап комик Елена Новикова.

Елена Новикова Скриншот из видео

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж за комика Тимура Батрутдинова. Так, артистка сказала, что они пообещали друг другу поженится, если через пять лет у них никого не будет.

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