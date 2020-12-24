Старший сын Павлика прокомментировал отношения его отца с молодой супругой

Старший сын украинского певца Виктора Павлика, 36-летний Александр рассказала о том, что давно заметил особые отношения между его отцом и концертным директором Екатериной Репяховой.

По его словам, изначально артист представил ее как девушку, которая занимается билетами на концерты. Об этом он заявил в программе "Зірковий шлях" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сын Павлика отметил, что ему хватило лишь секунды чтобы понять, что его отец и Репяхова встречаются. Музыкант к этой новости отнесся спокойно.

Александр рассказал, что встретил избранницу отца уже в таком возрасте, когда он стал намного мудрее. Мужчина добавил, что, если бы это произошло раньше – "был бы кипиш". Старший сын Павлика не осуждает отца и одобряет его выбор.

Напомним, Виктор Павлик – украинский певец, народный артист Украины.

Впервые он женился в 18 лет на девушке Лиде. От нее имеет сына Александра, родившегося 22 апреля 1984 года. Он, как и его отец, стал певцом.

Второй супругой певца стала женщина Светлана из Узбекистана, с которой он прожил восемь лет. Новая жена в 1987 году родила певцу дочь Кристину.

В третий раз певец женился на женщине Ларисе. От этого брака родился сын Павел.

Позже Павлик начал встречаться с 25-летней Катей Репяховой. Молодая невеста является предпринимательницей и концертным директором. Брак был заключен 12 мая 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, жену украинского певца Виктора Павлика Екатерину Репяхову фанаты заподозрили в беременности.