Старший сын Павлика о последнем разговоре с умершим братом: говорил, что ничего не боится

Юля Ухина Люди 19:04, 24.12.2020 Обновлено: 19:14, 24.12.2020

Старший сын украинского певца Виктора Павлика, 36-летний Александр, заявил, чтодо сих пор не может забыть последний разговор с 21-летним братом Павлом. Юноша умер 7 августа после двухлетней борьбы с раком.

По словам Александра, брат рассказывал ему о девушке, с которой познакомился в соцсетях. Также он признавался, что ничего не боится, но не хочет всю жизнь пролежать в кровати. Такими подробностями старший сын Павлика поделился в интервью программе "Зірковий шлях", которая выходит на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он мне говорил: "Саш, я ничего не боюсь. Овощем я точно лежать не хочу, но я уже жду: пускай меня либо Господь туда забирает, либо сделает из меня здесь человека", – вспомнил Александр.

Виктор Павлик с сыновьями
Facebook-страница Виктора Павлика

Мужчина также добавил, что о смерти младшего брата узнал от своей жены, когда был на гастролях. Александр признался, что они понимали, к чему все идет.

"Понимаешь, где-то мы немного и были готовы к этому. И мама Павда Лора уже столько намучилась. В день похорон было очень тяжело", – сказал старший сын Павлика.

Виктор Павлик с сыновьями
Facebook-страница Виктора Павлика

По словам Александра, они с Павлом были очень близки. До сих пор он пытается объяснить себе, за что с его братом это все случилось.

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