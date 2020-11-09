Старшему сыну певицы Жасмин грозит тюрьма: стали известны подробности

Старшему сыну российской певицы и звезды 2000-х Жасмин Михаилу Семендуеву грозит арест на 15 суток.

Парня разыскивают судебные приставы, пишет "Рамблер".

Как стало известно, Михаил накопил штрафов ПДД на 700 тысяч рублей. Всего за молодым человеком числится 567 неоплаченных штрафов – за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Все эти штрафы скопились за полтора года.

Также юристы рассказали, что ждет Семендуева за такие нарушения.

"Ему грозит арест транспортного средства. Потом счета все арестуют. Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать все имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать на 15 суток", – сообщили юристы.

Как рассказал представитель Михаила, в ближайшее время парень покроет все задолженности. По словам источника, Семендуев полтора года игнорировал штрафы в связи с "некоторыми трудностями".

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица и звезда 2000-х Жасмин призналась, что вместе с 4-летним сыном Мироном переболела коронавирусом.