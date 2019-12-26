Старшая дочь Пугачевой подурачилась и получила от мамы

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте подурачилась по случаю католического Рождества и получила от матери комментарий.

Орбакайте 24 декабря опубликовала в Инстаграм видео со своим поздравлением.

На ней надета музыкальная новогодняя двигающаяся шапка.

Сама Пугачева пришла в комментарии к дочери и поздравила ее в ответ.

СМИ пишут, что Орбакайте, как и ее отец, католичка.

К поздравлениям присоединилась и дочь Орбакайте Клавдия Земцова, которой сейчас 7 лет и которая, по данным СМИ, тоже католичка.

При этом православным СМИ называют сына Орбакайте Никиту Преснякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Орбакайте показала застолье Галины Волчек перед госпитализацией последней.

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