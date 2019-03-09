Старейшая жительница планеты в 116 лет попала в книгу рекордов Гиннеса

Японка Кейн Танака в возрасте 116 лет попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек на планете из ныне живущих.

По данным The Guardian, женщина родилась 2 января 1903 года, а сейчас проживает на юго-западе Японии в городе Фукуока.

Уточняется, что японка каждый день встает в шесть утра и занимается математикой. Она любит играть в настольную игру "Отелло". Танака была седьмой из восьми детей в семье.

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theguardian / АР

В молодости, в 1922 году, она вышла замуж за Хидео Танака. От брака у них родилось четверо детей, а еще одного пара усыновила.

Сейчас женщина живет в доме престарелых. Кейн Танаке осталось шесть лет, чтобы догнать самую старую жительницу планеты Жанну Луизу Кальмент, которая прожила 122 года.

guinnessworldrecords.com

Как сообщает OBOZREVATEL, до Танака старейшей жительницей планеты считалась японка Тийо Мияко. Женщина умерла в 117 лет. Она вела свой кулинарный блог на Youtube около двух лет.

Мияко любила поболтать, была невероятно доброй и терпеливой. Она увлекалась каллиграфией и любила вкусно поесть. Женщина покорила пользователей своей непосредственностью, простотой и необычными рецептами индийской кухни.

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