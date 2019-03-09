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Старейшая жительница планеты в 116 лет попала в книгу рекордов Гиннеса

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Японка Кейн Танака в возрасте 116 лет попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек на планете из ныне живущих.

По данным The Guardian, женщина родилась 2 января 1903 года, а сейчас проживает на юго-западе Японии в городе Фукуока.

Уточняется, что японка каждый день встает в шесть утра и занимается математикой. Она любит играть в настольную игру "Отелло". Танака была седьмой из восьми детей в семье.

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Старейшая жительница планеты в 116 лет попала в книгу рекордов Гиннеса

theguardian / АР

В молодости, в 1922 году, она вышла замуж за Хидео Танака. От брака у них родилось четверо детей, а еще одного пара усыновила.

Сейчас женщина живет в доме престарелых. Кейн Танаке осталось шесть лет, чтобы догнать самую старую жительницу планеты Жанну Луизу Кальмент, которая прожила 122 года.

Старейшая жительница планеты в 116 лет попала в книгу рекордов Гиннеса

guinnessworldrecords.com

Как сообщает OBOZREVATEL, до Танака старейшей жительницей планеты считалась японка Тийо Мияко. Женщина умерла в 117 лет. Она вела свой кулинарный блог на Youtube около двух лет.

Мияко любила поболтать, была невероятно доброй и терпеливой. Она увлекалась каллиграфией и любила вкусно поесть. Женщина покорила пользователей своей непосредственностью, простотой и необычными рецептами индийской кухни.

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Место
Япония
Тег
Книга рекордов Гиннеса
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