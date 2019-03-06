"Старая версия лучше": Лобода оскандалилась с песней для популярного шоу

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала новую песню, записанную специально для российского телешоу "Последний герой".

Так, пользователи сети отметили, что предыдущая версия саундтрека для этого шоу, который исполняла группа Би-2, была значительно лучше. Отрывок песни она разместила на своей странице в Instagram, а полную версию — на своем канале в Youtube.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Ну такое", "Не зашло", "Старая версия лучше или просто привыкли уже?", "Уж очень на Би-2 смахивает", — пишут в сети.

Кроме того, некоторые пользователи отметили, что на фото, которым Лобода проиллюстрировала трек она выглядит слишком откровенно.

Светлана Лобода youtube.com

"Платье не удержало эту грудь? Кто ваш стилист? Кол ему за попытку", "А можно было костюм скромнее? Вы же мать двоих детей, а опять грудь на весь экран", — пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлана Лобода заинтриговала поклонников снимками, на которых обнимается с незнакомцем. Молодой человек стал главным героем ее нового клипа на песню InstaDrama, при этом фанов смутили признания артистки в адрес парня.

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