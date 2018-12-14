''Старая и плохо поющая кухарка'': ведущая в РФ уколола Лорак изменой мужа

Популярная российская ведущая Лена Ленина резко высказалась о разводе украинской певицы Ани Лорак. Так, она заявила, что измена мужа ударила по самолюбию Лорак.

Кроме того, писательница назвала любовницу мужа певицы "женщиной меньших достоинств". Об этом сообщает издание "Woman.ru".

"Молодая и красивая певица из Украины, вытеснившая много россиянок из музыкальных хит-парадов, умница Ани Лорак получила самый большой удар по самолюбию, которого не выдержала бы и старая, страшная и плохо поющая кухарка. Ее турецкоподданный муж изменил ей публично с женщиной куда меньших достоинств. В этом месте можно было бы сразу поставить точку или застрелиться", - пишет Ленина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября Ани появилась на публике вместе с супругом Муратом и их совместной дочкой Софией. Все трое выглядели счастливо и искренне улыбались на фото, которые попали в сеть. Однако, вскоре СМИ сообщили, что пара все же подала на развод.